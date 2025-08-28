PRF pega 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira, 28, por volta de 8 horas, um carregamento de 152 quilos de cocaína e 100 iPhones durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR). A droga e os aparelhos estavam na caçamba de uma viatura falsa da Receita Federal. Dois paraguaios foram presos.

Os policiais visualizaram a caminhonete Triton prata, com plotagem da Receita e inscrição do Ministério da Economia. A inconsistência chamou a atenção dos agentes, já que o órgão atualmente é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Durante a entrevista, foi constatado que o motorista e o passageiro, paraguaios, usavam uniformes semelhantes aos utilizados pela Receita.

Durante inspeção do veículo, foram encontrados, na caçamba, vários tabletes de cocaína. O narcoteste preliminar confirmou 152,6 quilos. Além da droga, os policiais encontraram 100 iPhones.

Os dois presos informaram que pegaram o veículo já carregado próximo a Santa Terezinha de Itaipu (PR) e tinham Curitiba como destino.

"A placa ostentada no carro não correspondia aos demais elementos de identificação do veículo, configurando a adulteração criminosa", informou a PRF.