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Policial é preso com 129 iPhones avaliados em R$ 1,5 milhão em rodovia

Oficiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, com carregadores e munições, pertencente à Polícia Rodoviária Federal, e perceberam indícios de adulteração no acabamento do porta-malas

Estadão Conteúdo

Um policial rodoviário federal foi preso ao transportar 129 iPhones avaliados em cerca de R$ 1,5 milhão no km 300 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), sentido São Paulo, na noite do último sábado, 14. Como o nome do policial não foi divulgado, a defesa não foi localizada.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu depois que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) informou que um veículo Chery Tiggo estava sendo usado para transporte irregular de mercadorias.

Assim que localizado, o carro foi abordado perto de uma praça de pedágio. O suspeito é um policial rodoviário lotado no Estado do Ceará, disse a Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP-SP).

Enquanto realizavam a vistoria do automóvel, os oficiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, com carregadores e munições, pertencente à Polícia Rodoviária Federal, e perceberam indícios de adulteração no acabamento do porta-malas. Ao retirar os forros laterais, encontraram os celulares escondidos na estrutura do carro.

Além disso, os agentes encontraram uma mochila com R$ 4.451 em dinheiro e mais quatro celulares de uso pessoal. "O condutor foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em São Paulo, onde permaneceu à disposição da Justiça", informou a SSP.

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