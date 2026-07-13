Homem processa Carlinhos Maia, Virginia e Deolane após perder R$ 100 mil em bets

Um homem, residente em São Paulo, acionou a Justiça contra os influenciadores digitais Carlinhos Maia, Virginia Fonseca e Deolane Bezerra. A ação foi protocolada na 5ª Vara Cível de Campinas, no interior paulista, após ele alegar ter perdido mais de R$ 100 mil em apostas online, motivado por publicações feitas pelos artistas.

Na petição, o autor solicita que os influenciadores, assim como empresas ligadas aos setores de pagamentos e entretenimento, sejam condenados a indenizá-lo pelo prejuízo. O valor atribuído à causa é de R$ 100.915,00.

Andamento do processo na Justiça

O processo encontra-se em fase inicial. O juiz responsável pelo caso, antes mesmo de analisar o mérito do pedido, determinou que o homem complemente e esclareça algumas informações da ação. Essa medida é necessária para que o caso possa avançar.

Somente após a conclusão desta etapa, a Justiça decidirá se o processo terá continuidade e se os influenciadores serão formalmente chamados para apresentar suas defesas. Até o momento, não há qualquer decisão proferida sobre a solicitação de indenização.

Posicionamento dos influenciadores

As defesas de Virginia Fonseca e Deolane Bezerra não se manifestaram publicamente até a presente data. Já a defesa de Carlinhos Maia divulgou uma nota sobre o caso.

Segundo os advogados de Carlinhos Maia, a ação está em fase preliminar, e o mérito ainda não foi analisado pela Justiça. Eles ressaltaram que as alegações apresentadas no processo representam exclusivamente a versão do autor e serão devidamente contestadas no momento oportuno.

A defesa reiterou que Carlinhos Maia “jamais praticou qualquer ato ilícito” e manifestou confiança de que a análise dos fatos e das provas demonstrará a inexistência de responsabilidade civil. Em respeito ao andamento processual, os advogados informaram que não farão outras declarações sobre o assunto neste momento.