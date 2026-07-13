Brasil e outros três países devem assinar acordo para mercado aéreo único na América do Sul

Memorando será firmado nesta terça-feira (14) e prevê medidas para ampliar a atuação de companhias aéreas entre Brasil, Argentina, Paraguai e Chile

Brasil, Argentina, Paraguai e Chile devem assinar nesta terça-feira (14), em Assunção, um memorando de entendimento que marca o início da criação de um mercado integrado de aviação civil na América do Sul. Chamado de Acordo para Alas (Liberalização Aérea para o Desenvolvimento do Céu Único Sul-americano), o documento estabelece as bases para ampliar, de forma gradual, a liberdade de operação das companhias aéreas entre os quatro países.

O memorando, conforme detalhado pela Folha de São Paulo, prevê um prazo de até 12 meses para a elaboração de medidas regulatórias comuns que permitam integrar o transporte aéreo regional. A proposta já vinha sendo discutida pelos governos e agora passa a contar com um instrumento oficial de cooperação.

A iniciativa é inspirada no modelo adotado pela União Europeia e prevê, mediante acordos de reciprocidade, que companhias brasileiras possam operar em países vizinhos e que empresas estrangeiras também possam atuar em rotas domésticas no Brasil.

Atualmente, a legislação brasileira permite que voos entre cidades do país sejam operados apenas por empresas constituídas no Brasil. Segundo o governo, a flexibilização dessa regra busca aumentar a concorrência, ampliar a oferta de voos e estimular a criação de novas rotas, principalmente em regiões com menor atendimento da aviação comercial.

Normas

A proposta adota o conceito conhecido no setor aéreo como "oitava liberdade do ar", que permite a uma companhia estrangeira transportar passageiros entre duas cidades de outro país, desde que esse trecho faça parte de uma rota internacional.

Hoje, por exemplo, uma companhia brasileira pode operar voos para Buenos Aires ou Santiago, mas não pode vender passagens entre duas cidades da Argentina ou do Chile. Da mesma forma, empresas desses países não podem comercializar voos entre cidades brasileiras. O memorando abre caminho para que essas restrições sejam reduzidas, desde que haja adequação das normas e aprovação dos novos direitos de tráfego aéreo.

O acordo também prevê a harmonização de regras operacionais e de segurança, além do reconhecimento de certificações, licenças e autorizações emitidas pelas autoridades aeronáuticas dos países participantes.

Outra medida prevista é a possibilidade de uma companhia operar voos entre dois países estrangeiros sem que a aeronave precise partir ou retornar ao seu país de origem. Na prática, uma empresa brasileira poderá, por exemplo, operar uma rota entre Buenos Aires e Lima.

Assinatura de memorando

Em paralelo à assinatura do memorando, o Ministério de Portos e Aeroportos deve publicar uma portaria atualizando as diretrizes brasileiras para a negociação de acordos internacionais de serviços aéreos. Esses acordos definem aspectos como as empresas autorizadas a operar, as rotas disponíveis, a frequência dos voos e os direitos de tráfego concedidos entre os países.