Jovem confirma relacionamento incestuoso com o pai após madrasta mandar matar os dois

Uma jovem de 20 anos, que foi baleada durante uma tentativa de homicídio contra ela e o pai, prestou depoimento à Polícia Civil, nesta quarta-feira (29), e confirmou ter se relacionado incestuosamente com o pai. A relação entre os dois teria motivado a madrasta a encomendar a morte dos dois., em Canindé, no Ceará. As informações são do jornal o Povo.

Aos investigadores, a jovem disse que os dois se reconheceram como um casal há cerca de um ano e meio, de forma consensual e por iniciativa de ambos. Após um período vivendo como um casal, pai e filha decidiram encerrar a relação amorosa e voltar a se tratarem como familiares.

Sobreviventes

A agente de microcrédito Maria Aparecida Barroso, de 36 anos, teria, de acordo com as investigações da polícia, mandado matar o então marido, Jaelson Camelo de Oliveira, de 39 anos, após descobrir que ele havia mantido relação sexual a três com a própria filha e um outro homem de 26 anos, Antônio Herilson da Silva Lopes, de 26, que seria o “ficante” da jovem.

O ex-marido da suspeita foi baleado na porta de casa, junto com a filha. Ela tentou intervir na situação após ouvir os disparos. Pai e filha foram socorridos para um hospital da cidade e ela recebeu alta poucas semanas após o crime.

O ex-marido de Maria permanece internado. Ele está no setor de enfermaria do Instituto Doutor José Frota (IJF), após ter passado alguns dias internado em leito de UTI.

Além dos depoimentos, a PC analisa áudios e imagens de câmeras de segurança para ajudar a esclarecer a tentativa de assassinato ou, ainda, possíveis abusos na relação entre pai e filha.