Adolescente é suspeito de esquartejar e congelar o corpo do próprio pai

Um adolescente de 16 anos é suspeito de esquartejar o pai, Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, e congelar o corpo. O crime aconteceu na última quinta-feira (23), em Fortaleza (CE), e o jovem confessou à polícia ser o autor do disparo contra a cabeça do pai nesta segunda-feira (27). As informações são do jornal O Povo.

O disparo teria sido efetuado após uma discussão. O adolescente confessou aos policiais ter ficado nervoso com a execução do pai e que decidiu cortar os membros do corpo da vítima para não ser pego.

De acordo com a polícia, o menor já respondeu por ato infracional por posse ilegal de arma de fogo.

Ainda de acordo com a polícia, partes da vítima foram congeladas até serem desovadas em dois locais diferentes. Computadores e celulares foram apreendidos e devem passar por perícia para confirmar a versão dos suspeitos.

Entenda o crime

Segundo a polícia, no dia do crime, o adolescente chegou à casa do pai, onde não moravam juntos. De acordo com o depoimento do adolescente, os dois tiveram uma discussão, e o jovem pegou a arma que pertencia ao pai e efetuou um disparo na cabeça do homem.

No momento do assassinato, de acordo com depoimentos, a companheira de Rafael, Sara Nascimento Parente, de 21 anos, que estava no imóvel, teria ido em direção aos dois. No entanto, o adolescente teria obrigado a jovem a voltar para o quarto, mantendo-a amarrada.

"Ele afirma que ficou nervoso e desesperado com o crime e resolveu cortar os membros inferiores e superiores do pai, usando uma faca e um martelo", relatou Rodrigo Jataí, titular da 2º Delegacia de Homicídios.

Depois de esquartejar o pai, o jovem, então, teria recolhido os membros com o lençol e colocado no congelador. A ação aconteceu no 24 de setembro, no mesmo dia em que o jovem teria libertado a namorada do pai do cárcere e pegado o carro do progenitor para levado os membros da vítima para desová-los.

"Ele retornou para o apartamento e conversou com a companheira do pai. Ela, inicialmente, pretendia chamar a Polícia, mas acreditou que não iam acreditar na história que tinha acontecido. Em comum acordo com o adolescente, eles resolveram desovar o corpo no Anel Viário", completa Jataí.

No domingo (26), o restante do corpo, o tronco e a cabeça, que ficaram na sala, começaram a emitir odor e o adolescente e Sara decidem desovar o restante do corpo, tronco e cabeça em outro local. No mesmo dia, a polícia é notificada sobre um cadáver sem identificação na área em que o corpo foi deixado.

Problemas

O jovem afirmou, em depoimento, que o pai trabalhava como agiota e tinha um temperamento violento. Ainda, afirmou já ter visto o pai agredindo a companheira dele. "Ele disse que o pai era uma pessoa muito nervosa. Eram constantes as discussões. No momento de nervosismo, o adolescente se armou e atirou no pai", explicou o delegado.

O jovem foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de posse ilegal de arma de fogo, homicídio e ocultação de cadáver. Sara foi presa por ocultação de cadáver e corrupção de menor. "No dia 27, ela [a companheira da vítima] foi apreendida em uma confraternização da empresa dela, ela estava tranquila depois de um situação dessas", ressaltou o delegado.

As investigações vão continuar para confirmar as versões apresentadas pelo adolescente e pela companheira da vítima.