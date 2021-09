Mulher descobre traição do companheiro com a filha dele e manda matar os dois

Uma mulher foi presa na segunda-feira (27), em Canindé, no interior do Ceará, acusada de mandar matar o marido e a filha dele. As informações foram divulgadas pelo portal G1 Ceará.

Segundo a polícia, Jaelson Oliveira, de 39, namorava com Maria Aparecida Barroso, de 36 anos. Mas, também mantinha um relacionamento incestuoso com a própria filha, de 20 anos, e ainda se relacionava com o genro dele, de 26 anos.

Ao descobrir que estava envolvida em um quarteto amoroso, Maria resolveu se vingar. Mandou pagar R$ 3 mil a duas pessoas para que elas matassem pai e filha. Para complicar ainda mais essa trama da vida real, segundo a polícia, a contratação dos assassinos foi intermediada pelo namorado da filha envolvida em incesto. Pai e filha foram baleados na porta de casa, mas sobreviveram.

Maria soube do relacionamento por meio do namorado da enteada, que descobriu a traição e não se conformou. Ele contou para mulher, que em depoimento à polícia admitiu que a relação já estava ruim e que era constantemente ameaçada, mas que jamais admitiria esse tipo de traição.

Separação

À polícia, a acusada disse, ainda, que ao descobrir o caso de incesto tentou se separar, mas recebia ameaças do companheiro e chegou a pensar em tirar a própria vida.

Foi quando teve a ideia de pagar R$ 3 mil para o namorado da jovem, que também estava desconfortável com a situação, para contratar assassinos. O caso aconteceu em junho deste ano. Pai e filha foram baleados na entrada de casa, mas foram socorridos e sobreviveram.

A delegacia aguarda o homem receber alta para ouvir o depoimento dele. Ele pode responder por estupro de vulnerável, caso seja comprovado o relacionamento com a filha.