Filho é acusado de matar o pai a golpes de terçado em Santarém

Leilson de Souza, 43 anos, é acusado de tirar a vida de seu próprio pai, Luiz Fernandes de Sousa, a golpes de terçado, após um desentendimento entre eles. A tragédia ocorreu no início da noite desta segunda-feira (27) na avenida Borges Leal, no bairro do Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará. O acusado feriu o pai com 5 golpes de terçado. O homem foi levado para o Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Leilson relatou que há 40 anos foi abandonado pelo genitor que foi morar no garimpo, mas o pai teria retornado há três anos ao convívio familiar, que, segundo ele, era bem conturbado. "Briga em cima de briga". Ele alega não ter bebido ou consumido drogas na ocasião do crime.

No último desentendimento ocorrido na noite de hoje, ele conta que o pai partiu para cima dele com uma faca e, na tentativa de afastar o genitor, ele teria jogado um pedaço de pau, mas isso teria deixado o pai mais furioso, os dois travaram briga e o pai caiu em cima da faca e morreu.

‘Eu não cometi nada, foi ele que tentou me matar. Olha a minha cabeça, apenas me defendi. Dei uma rasteira nele e ele caiu por cima da faca. Não tivemos desentendimento, ele que era brigão lá em casa. Chegava lá querendo ser autoritário”.

Leilson afirma que agiu em legítima defesa e lamentou o ocorrido. "Eu sinto muito, estou muito arrependido, era meu pai. Muitas vezes eu pedia para ele parar com as ignorâncias dele, mas era muito brabo. Foi uma defesa pessoal, aconteceu o que aconteceu pela parte dele, não era para ter acontecido", enfatizou.

A versão do acusado contraria à dada pelo atendimento do Samu. "Quando chegamos no local ele já estava em choque, chocado, a nossa equipe colocou na ambulância, mas ele entrou em PCR dentro da ambulância e foi confirmado o óbito dele na sala de estabilização do PSM. Foram cinco facadas, uma no abdômen, uma na lateral do tórax, duas na região posterior das costas e uma na coxa, só em locais graves’, relatou o enfermeiro do Samu, Joziel Colares.

De acordo com o Sargento C Alencar, o acusado estava cercado e tentando fugir, mas foi impedido pela Polícia Militar que chegou rapidamente ao local. "Foi repassada a situação do Niope e a guarnição que já estava no local pediu um apoio, pois o acusado estava cercado, mas tentando se esconder. A população queria fazer justiça com as próprias mãos. Precisamos resguardar a integridade dele", finalizou.