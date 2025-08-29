Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: homem embriagado usa motoserra para ameaçar clientes e funcionários de bar

Após ser impedido de continuar bebendo, o suspeito retornou ao bar com motoserra ligada

Hannah Franco
fonte

Após dia bebendo, homem usa motoserra para ameaçar clientes em bar de Espírito Santo. (Reprodução/Youtube)

Um episódio de violência assustou clientes e funcionários de um bar na noite da última quinta-feira (28/8) em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. Um homem, que teria passado o dia consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento, ameaçou frequentadores e a proprietária do local com uma motoserra ligada.

De acordo com a dona do bar, o suspeito estava no local desde o início do dia, consumindo bebidas e causando tumulto. Ao ser informado de que não receberia mais atendimento, o homem passou a xingar e ameaçar as pessoas presentes.

Irritado, o homem saiu do bar, retornou ao veículo e voltou com uma motoserra ligada, usando o equipamento para intimidar clientes e funcionários. Imagens registradas mostram o momento de pânico, quando ele tenta atacar as pessoas com o aparelho. Para se proteger, algumas vítimas usaram tacos de sinuca e até mesas para se defender.

Em determinado momento, um dos clientes seguiu o suspeito para fora do bar, chegando a arremessar um taco e uma mesa de plástico contra ele, o que fez com que o homem deixasse o local.

Durante a confusão, uma mulher que gravava a cena chegou a pedir ajuda: “Alguém liga para a polícia!”. A Polícia Militar foi acionada, orientando a proprietária a registrar o caso na delegacia local. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado até o momento.

