Homem que mutilou cavalo em SP diz que estava embriagado: 'Eu amo os animais'

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, confessou ter decepado as patas de um cavalo com um facão no último fim de semana, em Bananal, no interior de São Paulo. Em entrevista à Rede Vanguarda, ele alegou estar “embriagado e transtornado” quando cometeu o ato, e afirmou que o animal já estava morto no momento da mutilação.

“Não foi uma decisão. Foi um ato de transtorno. Em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei, por cortar. Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros”, declarou Andrey, que é investigado pela Polícia Civil, mas não está preso até o momento.

Cavalo teria morrido após cavalgada

O caso ocorreu no último sábado (16), durante uma cavalgada que percorreu cerca de 14 km. Segundo testemunhas, o cavalo branco se deitou após sinais de cansaço e parou de respirar. A versão de Andrey é que só após a morte do animal ele teria decepado as patas. No entanto, a Polícia Civil investiga a possibilidade de a mutilação ter ocorrido ainda com o animal vivo.

“Estão me acusando de um ato que eu não fiz. Muitas pessoas falaram que eu cortei as quatro patas com o cavalo andando. Isso é uma crítica contra mim. Estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu fui nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro”, afirmou o investigado.

Crime e repercussão

A repercussão do caso nas redes sociais foi imediata, com famosos e internautas manifestando indignação diante da crueldade. No entanto, Andrey criticou a exposição das imagens do cavalo mutilado, afirmando que o conteúdo não deveria ter sido divulgado.

“Eu sou consciente dos meus atos. Eu amo os animais, sempre mexi com cavalo. Não tinha necessidade de a pessoa ter jogado isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato”, disse, visivelmente abalado.

Andrey também disse estar arrependido e declarou que vem sofrendo ameaças. “Estou totalmente arrependido. Fico cada vez mais arrependido. Escuto muito as músicas da Ana Castela. O Gustavo Tubarão. Só gente que eu gosto. Me sinto arrependido dessa crueldade que eu fiz”, completou.

Segundo a legislação brasileira, mutilar, ferir ou abusar de animais é crime previsto pela Lei de Crimes Ambientais. A pena pode variar entre três meses a um ano de detenção, além de multa. No caso de maus-tratos que resultem em morte, a pena pode ser aumentada.