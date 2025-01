VÍDEO: homem é flagrado pilotando 'jet-ski' em ponte no Rio de Janeiro; veja

Um vídeo viralizou recentemente nas redes sociais mostrando um homem pilotando uma moto modificada com carcaça de jet-ski na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. O registro aconteceu no último domingo (5), quando um condutor, que se identifica na web como Lobão, surpreendeu os motoristas ao pilotar o veículo no meio da via movimentada.

Na internet, os comentários foram variados. Um internauta brincou: "Veículo híbrido, já vai dar aquele mergulho no mar", enquanto outro comentou: "RJ está valendo tudo!!!". O condutor rebateu algumas críticas, dizendo que as pessoas que se incomodam com sua moto aquática têm "a alma podre", além de argumentar que a moto está emplacada e regularizada.

Lobão também falou que muitos acham graça da situação e que sua presença nas ruas traz sorrisos para quem o vê passar. "Onde passa, chama atenção. Quem está estressado arranca um sorriso da pessoa", justificou.

A Concessionária da Ponte Rio-Niterói (Ecoponte), por meio de uma nota, informou que o veículo cruzou a ponte sentido Rio de Janeiro acoplado a um carro de passeio. Segundo a nota, "na altura da descida do Vão Central, o veículo parou, soltou o equipamento e ele seguiu viagem pela via". A reportagem tentou contatar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não recebeu resposta.

A PRF confirmou em nota que o homem passou pelo pórtico 11 da Ponte Rio-Niterói no último domingo, por volta das 15h40. Após pesquisa no sistema, foi verificado que se tratava de uma motocicleta Suzuki AN125 com adulteração não autorizada.

Além disso, a PRF constatou que um automóvel estava ajudando a transportar a moto aquática em uma carreta. Ambos os veículos foram identificados em imagens para futuras autuações com base na análise das gravações.

(*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)