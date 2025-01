VÍDEO: Empresário de Marituba transforma Ford Ka em helicóptero; conheça o 'KaLicóptero'

Um empresário de Marituba, Região Metropolitana de Belém, surpreendeu ao mostrar em um vídeo, publicado nas redes sociais, seu carro do modelo Ford Ka, que parou de ser fabricado no Brasil em 2021, transformado em um helicóptero improvisado.

Apelidado de “KaLicóptero”, o veículo compacto foi totalmente desmontado e, utilizando partes da carroceria e do habitáculo, se tornou uma aeronave.

O responsável pela criação foi Mário Wilson Correa Jr, que trabalha com venda de condomínios. Em entrevista para o Uol Carros, em 2022, o empresário explicou que a ideia da “gambiarra” surgiu com a intenção de chamar a atenção dos carros que passavam pela rodovia e atrair clientes para seu estande.

Segundo Correa, inicialmente ele pretendia usar a carcaça de um helicóptero de verdade para a invenção, no entanto, decidiu improvisar com o carro compacto.

O “Kalicóptero” voa?

Segundo o seu criador, apesar de ter um par de esquis colocados abaixo para fazer o papel do trem de pouso e contar com uma hélice de verdade soldada ao teto, o “Kalicóptero” não tem motor que faça as pás girarem e não é capaz de voar. No entanto, ele ainda é capaz de fazer a imaginação sair do chão, já que o rotor gira, quando há vento.

O vídeo que mostra o veículo transformado voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana. Atualmente, a atração está exposta às margens da Rodovia BR-316, em Marituba.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)