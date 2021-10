VÍDEO: homem é flagrado dando cerveja para capivara; polícia investiga caso de maus-tratos

Um homem viralizou nas redes sociais ao aparecer se divertindo dando cerveja para uma capivara. Mas, a suposta brincadeira está sendo investigada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) por se tratar de crime de maus-tratos. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

No conteúdo, é possível ver o suspeito, que é chamado de Filippini, pegando um copo da bebida alcoólica e oferecendo ao animal, que conscientemente, bebe o líquido. Assista:

“Pare, tu vai deixar ela bêbada, ela não é acostumada com essas coisas. Filippini, ela não é que nem tu acostumada com essas coisas”, diz um segundo rapaz que filma o conteúdo, enquanto eles dão risadas.

Ato poderia causar morte da capivara

De acordo com o delegado Matheus Laiola, da DPMA, até o momento, não sabe-se em que cidade teria ocorrido a atitude dos suspeitos. No entanto, a polícia trabalha para identificar os responsáveis.

“Depois de uma investigação, a gente tem fortes indícios de quem seria essa pessoa. Os indícios apontam que ela é do Rio Grande do Sul. Estamos confeccionando o boletim de ocorrência e encaminhando para delegacia local para conhecimento e providências que entender cabíveis contra esse homem, que no nosso entendimento praticou crime de maus-tratos”, afirmou.