VÍDEO: deputado distrital leva spray de pimenta em bloco e dá voz de prisão a PM

O deputado distrital Fábio Felix afirmou ter sido atingido por spray de pimenta disparado por um policial militar durante um bloco de carnaval no Distrito Federal. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (16), durante o bloco Rebu, realizado no Setor Comercial Sul.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão. Segundo a assessoria do parlamentar, ele teria se aproximado da equipe policial para dialogar após coordenadoras do bloco serem detidas. Durante a conversa, um dos militares teria lançado spray de pimenta no rosto do deputado.

Após o incidente, Fábio Felix precisou ser atendido por brigadistas e ficou com vermelhidão ao redor dos olhos. O próprio parlamentar divulgou as imagens nas redes sociais e classificou a ação como agressiva e desrespeitosa.

Nas gravações, ele se apresenta como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF e anuncia voz de prisão ao policial responsável pelo disparo. “Vamos até a 5ª Delegacia de Polícia agora e o senhor será preso por desacato à autoridade”, declarou.

Em outro momento, é possível ouvir um policial que afirma estar no comando da tropa dizendo para o deputado “se afastar” e responder às medidas que considerasse cabíveis.

Versão da Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que a organizadora do evento foi presa após tentar impedir a detenção de dois suspeitos de vender drogas. De acordo com a corporação, os envolvidos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia.

O Grupo Setor Carnavalesco Sul, responsável pelo palco da Diversidade no Circuito BSB em Folia, divulgou posicionamento contrário ao que classificou como ação violenta por parte da polícia.