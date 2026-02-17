Luísa Sonza defende mulher em bloco de rua: 'Se encostar nela, acabo contigo'

Um vídeo da cantora Luísa Sonza no Carnaval de rua de Belo Horizonte gerou repercussão nas redes sociais na segunda-feira, 16. Na gravação, a artista discute com um homem do alto do trio elétrico para defender uma foliã.

"Se tu encostar nessa mulher, eu acabo contigo", disse a cantora. Ela complementou: "Gente, assim não dá, velho".

Nesse momento, o público presente no local começou a bradar repetidamente: "Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora!".

Outros Momentos de Luísa Sonza no Carnaval

A cantora foi a principal atração do Bloco dos Gêmeos, que desfilou pela Avenida Brasil, na região central de Belo Horizonte.

No pré-carnaval, Luísa Sonza também comandou o trio elétrico Modo Surto na zona sul de São Paulo.

Em outro vídeo, também feito no mesmo bloco e compartilhado em rede social, a cantora comprou bebidas de vendedores ambulantes que estavam passando por um empurra-empurra. As latas foram distribuídas a fãs presentes no local.