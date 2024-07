Corpo de Bombeiros empossa primeira soldada trans da história do Amapá

Em uma cerimônia marcada por grande emoção e representatividade histórica, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Amapá empossou, essa semana, 249 novos soldados, entre eles a primeira mulher trans da corporação. Melissa Martel, de 25 anos, emocionou a todos ao compartilhar sua trajetória até chegar ao tão sonhado cargo.

Em entrevista ao portal do Governo do Estado, Melissa destacou o acolhimento que recebeu durante o curso de formação. "Sou muito grata ao Corpo de Bombeiros por ter me acolhido e tratado como qualquer outro aluno do curso. Fui forjada para ser bombeira, pronta para salvar vidas", disse a jovem bombeira.

Em seus agradecimentos, Melissa homenageou Paula Lima, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a primeira bombeira trans do Brasil, e Theo, o primeiro bombeiro trans do Rio Grande do Sul. "Eles me fizeram sonhar e ter forças para conseguir concretizar meu desejo. Dedico essa conquista à minha mãe e à minha família", completou a soldada.

Primeira bombeira trans do Pará e do Brasil

A posse de Melissa Martel também é um importante passo na luta por visibilidade e respeito às pessoas trans no Brasil. Em 2019, Paula Fernanda Corrêa Lima, bombeira militar do Pará há mais de 15 anos, deu início à sua transição de gênero e, após um processo de retificação de seus dados, se tornou a primeira mulher trans bombeira militar do país.

A trajetória da paraense também foi árdua, mas ela persistiu e lutou por seu direito de ser reconhecida como mulher trans na corporação. Sua trajetória abriu caminho para que outras mulheres trans pudessem seguir seus sonhos e servir à corporação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)