Vídeo: caminhão desgovernado atinge nove veículos e mata um motociclista em Rodovia

Uma câmera de monitoramento da Rodovia Rio-Santos, no litoral de São Paulo, registrou o momento em que um caminhão trafegava na contramão e atropelou um motociclista de 33 anos, que não sobreviveu ao acidente. O caminhão também colidiu com outros oito veículos, incluindo uma viatura policial. O motorista do caminhão, que estava embriagado, foi preso após o incidente e agrediu uma equipe da Polícia Rodoviária durante a detenção.

De acordo com a polícia, por volta das 17h40 do último domingo (22), o motorista, que transportava um contêiner com glicerina, colidiu com dois carros diferentes no km 268 da Rodovia Cônego Domênico, mas os condutores não ficaram feridos. Em seguida, os agentes receberam informações de que o veículo desgovernado estava na pista contrária, em direção a Guarujá e em alta velocidade. A viatura fez o retorno e deu ordem de parada, mas o motorista desrespeitou o pedido. Ele então acessou a Rodovia Manuel Hipólito do Rego, conhecida como Rio-Santos, na entrada do bairro Monte Cabrão, na altura de Santos.

O caminhoneiro ignorou a ordem de parada e colidiu com a dianteira de uma viatura policial. Com o impacto, a viatura rodopiou na pista, mas os policiais não ficaram feridos. O caminhão continuou sua trajetória na contramão e, no km 247, bateu em uma motocicleta. O condutor da moto morreu no local e uma mulher que estava como passageira foi socorrida ao Hospital Santo Amaro. A unidade informou que a mulher, de 32 anos, era namorada do motociclista.

No vídeo, é possível ver o trajeto do caminhão após atropelar o motociclista. Há uma viatura e uma motocicleta do policiamento rodoviário em uma das pistas, sinalizando para os motoristas da pista contrária sobre a chegada do caminhão. Em seguida, o veículo apareceu na contramão.

O caminhoneiro embriagado atingiu um carro prata que estava parado ao lado do acostamento, causando danos à lateral do veículo. Em seguida, uma moto e outro carro conseguiram desviar do caminhão, que continuou sem parar. Enquanto isso, motoristas que vinham na direção correta tentavam evitar a colisão.

Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão colidiu com um total de cinco veículos, sendo que um deles ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros informou que a motorista desse carro foi conduzida à UPA Rodoviária de Guarujá, consciente e com dores no pescoço.

Após o acidente, o caminhoneiro seguiu viagem na contramão por cerca de dois quilômetros antes de colidir frontalmente com outros cinco veículos. Um dos carros ficou preso nas ferragens. Quando os policiais rodoviários tentaram retirar o caminhoneiro da cabine do veículo, ele agrediu os agentes com um pedaço de pau antes de ser finalmente detido.

No Instituto Médico Legal (IML) de Santos, exames confirmaram que o caminhoneiro estava embriagado e havia utilizado substâncias psicoativas não especificadas. O delegado de plantão no 7° Distrito Policial (DP) de Santos decretou sua prisão em flagrante. Após a perícia no local do acidente, o caminhão foi liberado ao representante legal da empresa responsável pela carga.