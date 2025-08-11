VÍDEO: Caminhão carregado de morangos perde controle e "voa" ao descer morro em MG

Um caminhão que transportava morangos congelados perdeu o freio e desceu de forma descontrolada por uma rua no bairro Rua do Alto, em Tocos do Moji (MG), na noite do último domingo (10).

Câmeras de segurança na região registraram o momento em que o veículo passa em alta velocidade e, por motivos que ainda estão sendo investigados, não conseguiu frear e "voou" em direção de uma praça e colidiu com veículos que estavam estacionados nas proximidades.O caminhão atingiu três carros que estavam estacionados. Três pessoas estavam no caminhão no momento, mas ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

O caso aconteceu na Rua Virgínio Batista Pereira, por volta de 20h30. Confira o momento abaixo:

Veja o vídeo:

A prefeitura informou que objetiva proibir a descida de veículos pela rua, considerada muito íngreme e onde já aconteceu outro acidente grave envolvendo uma ciclista.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.