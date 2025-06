Homem em cadeira de rodas fica preso em para-choque e é arrastado por caminhão

Um homem de 68 anos, que utiliza cadeira de rodas, foi arrastado por vários metros após ficar preso no para-choque de um caminhão, na última segunda-feira (23), em uma estrada localizada na Zona Leste de Porto Alegre (RS). O caso foi flagrado por câmeras de monitoramento e as imagens circulam nas redes sociais.

De acordo com os registros, o caminhão desce o que parece ser uma ladeira, enquanto o homem aparece preso à parte frontal do veículo, sendo empurrado pela cadeira de rodas. Em um momento do vídeo, é possível ver um pedestre na calçada levantando os braços, aparentemente tentando alertar o motorista sobre a situação.

Apesar da gravidade do ocorrido, a vítima teve apenas ferimentos leves e está em estado estável, segundo informações repassadas por testemunhas no local.

Ainda segundo relatos, o motorista do caminhão teria deixado o local após o incidente. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) informou que o caso será investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir.