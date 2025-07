Motociclista tem braço arrancado e morre durante acidente de trânsito em Castanhal

Um motociclista identificado como da Manoel Vitor da Silva Santos, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de domingo (27), em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima colidiu com a traseira de um caminhão guincho plataforma que estava estacionado na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Nova Olinda. Manoel teve o braço arrancado e morreu no local.

O acidente foi registrado por volta de 23h15. Uma equipe do 5º Batalhão de PM realizava rondas quando foi acionada por moradores que informaram sobre o acidente e relataram que o motociclista já estava sem vida. Os agentes foram ao local, isolaram a área e acionaram uma viatura do Semutran, que realizou o controle do tráfego na via de grande movimentação.

Testemunhas relataram que o motociclista atingiu a traseira do caminhão guincho. Com o impacto, o braço de Manoel foi arrancado e ele morreu na hora. As equipes policiais e de trânsito apuram o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente. O proprietário do guincho esteve no local, mas não há informações sobre os esclarecimentos que ele prestou à polícia. O corpo de Manoel Vitor foi removido pela Polícia Científica e encaminhado para o Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a delegacia de Castanhal investiga as circunstâncias do acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas.