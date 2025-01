VÍDEO: Cadelinha escala cadeirinha para ganhar carinho de bebê e derrete corações

Farofa e Heitor são ainda são bebês, mas a amizade entre eles já conquistou o coração das redes sociais. Em um vídeo compartilhado recentemente no Instagram, a cadelinha aparece escalando a cadeirinha onde o pequeno Heitor está deitado, tudo para se aconchegar e ganhar um carinho do amigo. A cena, gravada pela mãe e tutora Karen Capeli, de Nova Erechim, no oeste de Santa Catarina, rapidamente viralizou e derreteu os internautas. “Dando a vida para ganhar um carinho”, comentou um seguidor. “Melhor vídeo de 2024”, elegeu outro.

Karen, que trabalha como assistente de negócios em uma cooperativa de crédito, contou que Heitor tem cinco meses, enquanto Farofa, a mais nova integrante da família, tem apenas 47 dias. “Adotamos a Farofa no dia 15 de dezembro. Ela tinha 32 dias e o Heitor tinha quatro meses. O primeiro encontro entre os dois foi muito natural e cheio de fofura. Nunca ensinamos ela a subir na cadeirinha — ela simplesmente subiu, como se soubesse que ali era o lugar perfeito para receber o carinho dele”, revelou a mãe em entrevista à revista CRESCER.

VEJA MAIS

Para Karen, a chegada da pequena Farofa teve um significado especial: “Optamos por adotar um animalzinho para que o Heitor aprendesse, desde cedo, a amar e respeitar os animais, assim como nós. A Farofa apareceu no momento certo e trouxe ainda mais amor para nossa casa.”