VÍDEO: Briga de trânsito tem reviravolta e discussão tensa acaba em polêmica

Uma confusão no trânsito de Nova Viçosa, na Bahia, deixou pedestres e motoristas intrigados. Tudo começou quando uma carreta animada desfilava pelas ruas no dia 20 de dezembro de 2024, com um rapaz ao microfone interagindo com o público. Logo atrás, um carro começou a buzinar insistentemente, sinalizando pressa e gerando tensão.

Irritado, o animador parou a carreta e desceu para confrontar o motorista. A discussão rápida atraiu olhares, mas foi o desfecho que pegou todos de surpresa: o motorista desceu do carro, pegou o microfone do animador e iniciou um anúncio promocional, revelando que tudo fazia parte de uma ação publicitária.

A estratégia, embora polêmica, alcançou o objetivo de chamar a atenção de quem presenciou o episódio. A criatividade na execução deixou claro que, até mesmo em brigas de trânsito, é possível encontrar uma oportunidade para inovar.