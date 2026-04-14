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VÍDEO: barata sobe em camisa de repórter paraense segundos antes do ao vivo

Inseto subiu na camisa de Mario Carvalho durante preparação; vídeo viralizou nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Repórter paraense é surpreendido por barata antes de entrada ao vivo; veja vídeo (Reprodução/Globo Pernambuco)

O repórter paraense Mario Carvalho foi surpreendido por uma barata enquanto se preparava para uma entrada ao vivo na última segunda-feira (13), no Recife, Pernambuco. O inseto caminhou pela camisa do jornalista sem que ele percebesse, momentos antes da transmissão.

Mario Carvalho atua na TV Globo Pernambuco, mas iniciou a carreira em 2014 na TV Liberal, afiliada da emissora no Pará.

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O episódio aconteceu enquanto o repórter se organizava para entrar ao vivo com informações sobre um incêndio em um restaurante, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife.

As imagens mostram o momento em que a barata sobe na roupa do jornalista e permanece ali "passeando" por alguns segundos. O cinegrafista, que ajustava os equipamentos, percebeu a situação e avisou o repórter, ajudando a retirar o inseto antes da transmissão.

Confira o vídeo:

Após a repercussão, Mario Carvalho comentou o episódio nas redes sociais. Em uma das publicações, ele afirmou que não havia percebido a presença do inseto no momento. "Eu não vi nada kkkk Que agonia 🥴😂", escreveu o jornalista, em tom bem-humorado.

Ele também explicou que o cinegrafista só notou a situação momentos depois, enquanto organizava os equipamentos. "Só pra deixar claro: o cinegrafista não estava vendo! Estava organizando equipamentos e quando viu, avisou!", comentou.

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