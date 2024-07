VÍDEO: Menino de 2 anos viraliza ao saber alfabeto, números e cores em inglês, russo e coreano

Um menino de apenas 2 anos e 10 meses, identificado como Daniel Mascarenhas da Silva, natural de Feira de Santana, na Bahia, está conquistando a internet com seu talento surpreendente para aprender idiomas. O pequeno prodígio já sabe ler e escrever em português e também reconhece cores, letras e números em inglês, russo, francês e até coreano.

Daniel começou a mostrar interesse por conteúdos educativos muito cedo. Com pouco mais de 1 ano de vida, ele já havia aprendido o alfabeto em português. Ao completar 2 anos, Daniel conseguia ler frases completas no idioma. Agora, aos 2 anos e 10 meses, ele domina letras, números e cores em pelo menos três línguas estrangeiras, além do português.

A história de Daniel viralizou nas redes sociais, encantando e surpreendendo os internautas. Sua mãe, Gabriela Mota, revelou que o filho apresentou um atraso na fala, mas isso foi rapidamente superado quando ele começou a frequentar uma creche-escola. A convivência com outras crianças ajudou não apenas na fala, mas também na socialização de Daniel.

Segundo informações do G1, a meta agora é conseguir uma bolsa de estudos em uma escola que favoreça as aptidões do menino. Para isso, a família compartilha vídeos na internet mostrando seu progresso em meio a leituras, escrita e jogos educativos que incentivam o aprendizado de línguas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)