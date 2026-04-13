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Parque Nacional da Tijuca, no Rio, é o mais frequentado do país

Em 2025 ponto turístico recebeu mais de 4,9 milhões de visitantes

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Parque Nacional da Tijuca é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (Reprodução / Divulgação)

O Parque Nacional da Tijuca, localizado em área urbana da cidade do Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, consolidou-se em 2025, pelo 18º ano consecutivo, como o parque nacional mais frequentado do país, com o recorde histórico de 4.907.563 visitantes.

Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, o parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que já investiu R$ 75 milhões em obras de modernização da área. 

Somente no Alto Corcovado, onde está instalada a estátua do Cristo Redentor, o fluxo saltou de 2,3 milhões em 2024 para mais de 2,8 milhões no ano passado.

O parque pode ser acessado pelo Alto da Boa Vista, pelo bairro da Tijuca, ou pela Barra da Tijuca, entrando pela Estrada de Furnas ou então pelo Horto, onde existe um acesso alternativo, pela Rua Pacheco Leão, na zona sul da cidade.

Este ano, serão inaugurados no Alto Corcovado três novos elevadores importados, além de um novo mirante com vista panorâmica para a cidade do  Rio de Janeiro.

Também estão previstas obras de recuperação e manutenção dos contrafortes, as grandes colunas que seguram a rocha onde está apoiado o platô de visitação do Alto Corcovado, e contenção de encostas à beira da histórica linha férrea e das estradas de acesso ao Corcovado.

O restaurante histórico A Floresta está em recuperação e serão reformados os alojamentos que recebem pesquisadores de vários pontos do país e o fortalecimento da brigada de incêndio do parque.

Os pontos mais famosos do Parque Nacional da Tijuca são a Floresta da Tijuca, o Cristo Redentor, o Mirante Dona Marta e a Vista Chinesa. 

A floresta é fundamental para o ecossistema urbano do Rio de Janeiro, sendo uma das maiores florestas urbanas replantadas do mundo. 

Ela regula a temperatura local, reduzindo-a em até 4ºC a 6ºC, protege encostas contra deslizamentos, mantém a qualidade do ar, preserva a biodiversidade da Mata Atlântica e protege recursos hídricos. 

De acordo com a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar Pacheco, a gestão pelo ICMBio prioriza o interesse público para que patrimônios como o Alto Corcovado e a Floresta da Tijuca, continuem pertencendo a todos os brasileiros. 

“No Corcovado, as obras em andamento asseguram uma modernização tecnicamente rigorosa e mais inclusiva. É importante lembrar que a União protege esta área há mais de 160 anos. Por isso, estamos trabalhando muito para unir a conservação da Mata Atlântica em todas as áreas do parque com uma infraestrutura de visitação que eleve a qualidade da experiência do visitante”, disse.

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