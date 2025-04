Vídeo: Avião sai da pista durante pouso em Chapecó e assusta passageiros

Um avião da Latam com 107 pessoas a bordo saiu da pista ao pousar em Chapecó (SC), na noite desta segunda-feira (31). O incidente foi registrado por um passageiro que filmava o momento da aterrissagem de dentro da aeronave.

Nas imagens, é possível ver que chovia no momento do pouso. O avião segue pela pista, mas não desacelera com a intensidade necessária e acaba avançando para o gramado ao lado da pista. Os passageiros se mostraram assustados com a situação.

Após a parada total da aeronave, os ocupantes aplaudiram em alívio pelo desfecho sem feridos.

VEJA MAIS

A companhia aérea informou que ninguém se feriu, mas o incidente provocou o cancelamento de cinco voos devido à indisponibilidade do Airbus A319 envolvido. Confira os voos cancelados:

LA3277 (Chapecó–São Paulo/Guarulhos), de 31/03

LA3278 (São Paulo/Guarulhos–Chapecó), de 1º/04

LA3279 (Chapecó–São Paulo/Guarulhos), de 1º/04

LA3822 (São Paulo/Guarulhos–Chapecó), de 1º/04

LA3823 (Chapecó–São Paulo/Guarulhos), de 1º/04

Outra gravação, feita do lado de fora da aeronave, mostra o momento em que o Airbus A319 ultrapassa os limites da pista. Nas imagens, é possível observar o que parece ser fumaça saindo da asa direita do avião, que fica posicionada sobre a cerca que delimita a estrutura.