Aeronave faz pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belém nesta terça-feira (3/12)

Uma aeronave de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência na manhã desta terça-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Belém. O incidente fez com que uma das pistas de pouso do local fosse interditada durante pouco mais de uma hora, no fim da manhã.

De acordo com informações da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, o pouso emergencial foi solicitado por volta das 10h34, por parte da aeronave particular. A empresa conta que o pedido em caráter de emergência foi prontamente atendido.

"A equipe de bombeiros do aeródromo atuou prontamente, prestando o suporte necessário para que o procedimento fosse realizado com total segurança", diz a nota da NOA.

Para que o pouso de emergência fosse realizado, a administração do aeroporto precisou fechar temporariamente a pista secundária. A interdição se deu entre 10h34 e 11h54. A pista 6 permaneceu operando normalmente. "Nesse período, apenas um voo da Latam, com origem em Brasília, optou por alternar para outro aeroporto", informa a empresa. "No momento, as duas pistas do Aeroporto Internacional de Belém estão operando normalmente", complementa.

A NOA disse, ainda, que, por se tratar de um veículo particular, as informações sobre o local de partida e o destino, bem como os objetivos da viagem da aeronave não foram divulgados.