VÍDEO: Alunos se despedem aos prantos de professor após último dia de aula juntos

Um vídeo sobre a relação de amizade entre um professor e alunos do ensino fundamental, em São Paulo, emocionou os internautas nesta última quarta-feira (4). Isso porque uma turma que o docente Geovani Vieira dava aula se despede dele bastante emocionada, mostrando o quão querido ele é pelas crianças e como ele fará falta no cotidiano delas. Assista ao vídeo:

"Nossa temporada se encerra hoje. E que ano, hein? Teremos mais vídeos gravados para postar, mas hoje não contive as lágrimas. Vocês mudaram a minha vida, espero ter mudado um pouco na de vocês também. Eu amo cada um e acredito no potencial de todos. Tenham uma boa lembrança, pois lembrarei sempre de Vocês. Voem meus pequenos, o mundo é de vocês", escreveu o professor na legenda da publicação.

VEJA MAIS

Nos comentários do post, vários internautas deixaram suas observações quanto a relação do docente e os alunos. "Você não vai 'até aqui', você vai muito além... Faz parte da história de cada criança que passa por sua sala de aula", escreveu uma, em referência a frase escrita sob o vídeo. "Uau, não teve um que não chorou. Sua mãe pode se orgulhar que formou um professor que marca gerações. Deus te abençoe", comentou um segundo. "As crianças chorando dai e eu daqui", relatou uma terceira.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)