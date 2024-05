Professor de jiu-jitsu surpreende aluna em discurso de troca de faixa: 'Vai crescer'; veja vídeo

O professor de jiu-jitsu Anderson Dindin surpreendeu a aluna Agatha Christie, de 13 anos, durante discurso de troca de faixa. A fala do mestre emocionou a adolescente e demais presentes no momento. Com palavras de encorajamento, Anderson incentivou Agatha a confiar mais em si.

No começo do vídeo, Anderson diz que falou “umas verdades” para a aluna. Após uma luta, o professor questiona Agatha sobre a razão de ainda estar treinando. “Você é ruim, não vai chegar no nível de ninguém daqui das meninas, não vai ganhar um campeonato e não evolui no jiu-jitsu”, fala. Em seguida, Anderson afirma que isso é o que ela pensa sobre si - e discorda das declarações. Confira abaixo.

Em seu perfil no Instagram, o professor disse que no esporte há coisas que apenas o atleta pode fazer para melhorar, mesmo com o apoio de outras pessoas. “Eu vinha observando minha filha/aluna Agatha, chamei a atenção dela e pedi para se dedicar mais, acreditar mais. Ela foi fazendo, mas via nos olhos dela que ela se via num nível abaixo das outras meninas”, escreveu. Anderson explicou que não há uma competição de melhor ou pior.

Professor de jiu-jitsu Anderson Dindin e aluna Agatha Christie (Reprodução / Instagram @andersondindin)

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com a abordagem de Anderson e o parabenizaram pela ação. “Já ia xingar, e terminei chorando. Parabéns pela atitude”, escreveu um usuário. “Tadinha, ela tinha realmente esse pensamento sobre ela, tava nítido que ela achava que tudo era verdade. Fiquei feliz que o mestre mostrou o quanto valor ela tem”, falou outra. “Pô, chorei aqui, mané”, confessou um.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)