Aluno autista excluído de formatura escolar ‘ganha’ festa em outro colégio e emociona internet

A mãe de um adolescente de 15 anos diagnosticado Transtorno do Espectro Autista (TEA) descobriu pela internet que o filho havia sido excluído da própria festa de formatura do 9º ano, em um colégio localizado no Distrito Federal (DF). Por meio do Instagram, Ana Luiza Cabral teria visto fotos de colegas do menino compartilhando fotos do evento, e constatou que o aluno teria sido vítima de exclusão social. As informações são do Portal Tucumã.

VEJA MAIS

De acordo com Ana Luiza, a formatura de Roberto Silva Naziozene Filho foi realizada no último dia 26 de novembro, porém, só teve conhecimento da cerimônia dias depois, quando teve acesso aos registros dos colegas do filho se formando.

Roberto teria sofrido com a situação, chegando até ter uma crise de ansiedade ao perceber que não havia sido convidado, segundo a mãe do garoto. Ana Luiza informou que não foi comunicada do festejo, e constatou, que o filho havia sido excluído do evento.

“Eu não recebi nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Quando perguntei à coordenação, eles disseram que comunicaram os pais por e-mail, mas eu não recebi nenhum. Chequei em todos os meios de comunicação que tenho com a escola, mas em nenhum deles tinha qualquer mensagem sobre a formatura”, desabafou na internet. O relato alcançou várias pessoas e causou uma série de emoções, inclusive, chateação dos internautas.

Final feliz

A história de Roberto alcançou milhares de pessoas e, finalmente, teve um final feliz. O jovem foi chamado para participar da formatura de uma segunda escola, localizada em Brasília, e emocionou a todos ao entrar no salão de festa todo contente.

Uma grande festa foi preparada para receber o adolescente com direito a brinquedos e atrações, além de convidados, novos amigos e professores.