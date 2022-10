Manoel Soares se emociona após declaração de amor do filho autista

O jornalista Manoel Soares compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira, 4, registros ao lado de seu filho autista. O apresentador do programa Encontro dividiu com os seguidores o momento especial em que o herdeiro Ezequiel, de 4 anos de idade, falou "eu te amo" pela primeira vez. O vídeo fofo foi publicado em seu feed no Instagram.

"Quem faz parte de uma família atípica sabe que cada EU TE AMO tem um sabor especial. Imagina como foi o primeiro EU TE AMO. Meu filho Ezequiel me jogou em um lugar do universo que não tem no mapa", disse o jornalista.

Em outra postagem, Manoel não escondeu a felicidade e falou sobre a evolução do herdeiro, alertando pais de crianças aos indícios de autismo: "Sei que rede social não é pra essas coisas, gente, mas eu tô muito feliz com esse avanço. Por favor, se crianças próximas a vocês apresentam indícios de autismo, levem para uma investigação. Se você não sabe que indícios são esses busquem a pediatra, quanto mais cedo começam as terapias, maiores os resultados de desenvolvimento."

Além de Ezequiel, Izael (4), do casamento com Dinorah Rodrigues, também é autista. Soares também é pai de Vitória, de 23 anos, Alex, 21, Leonardo, 18, Miguel, 6.