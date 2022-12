Pará terá curso de especialização para atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista

Profissionais que atuam na área da educação básica irão dispor, a partir de janeiro de 2023, de um curso gratuito de especialização para atendimento educacional a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser lançado, nesta terça-feira (6), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (CEPA). Essa iniciativa contribui com o processo de inclusão de pessoas com TEA no mercado profissional.

O curso terá duração de 360 horas. As aulas começam em janeiro de 2023 e ocorrerão em quatro polos, sendo Belém, Ananindeua, Breves e Marituba. Cada polo ofertará 59 vagas. As atividades serão divididas por módulos e ministradas nos finais de semana.

A previsão é que sejam encerradas no primeiro semestre de 2024. Durante o curso, os alunos terão acesso a ferramentas para uso diário em seus trabalhos.

A cerimônia de lançamento do curso de especialização ocorrerá no auditório da Escola Estadual Visconde de Souza Franco, das 14 às 16h. O evento é aberto ao público, já que será apresentado a comunidade.

Técnicas

Durante a programação, os interessados receberão mais informações sobre como as atividades serão desenvolvidas no período do curso, mas também terão acesso a materiais que explicam detalhes do projeto.

“O objetivo do curso de especialização é potencializar a formação de profissionais da educação nas técnicas mais qualificadas, claro que baseado em práticas com evidências científicas voltadas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. É voltado prioritariamente a profissionais da educação básica”, explicou a coordenadora da CEPA, Nayara Barbalho.

O curso de especialização em atendimento educacional especializado voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é realizado em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A coordenadora do projeto TEA, Flávia Marçal, destaca a importância da parceria entre a Sespa e as instituições que participam do projeto. “A parceria institucional e a sensibilidade da coordenação da CEPA possibilitou não só a realização deste curso de especialização como também a obtenção de mais 200 vagas em curso de extensão com 80 horas. São atividades que poderão ser acessadas também por famílias e outros profissionais que atuam no atendimento de pessoas com TEA, de forma que a intersetorialidade seja um elemento nas ações articuladas entre governo do estado e universidades”, finalizou Flávia.