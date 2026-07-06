Vídeo: adolescente é apreendido após atropelar torcedores que assistiam ao jogo do Brasil em bar

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após atropelar um grupo de torcedores que assistiam ao jogo Brasil x Noruega, no último domingo (5), em um bar da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Durante o acidente, que ocorreu por volta das 16h30, as pessoas estavam reunidas em frente ao estabelecimento quando o carro desgovernado invadiu o local em alta velocidade e acabou atingindo algumas pessoas.

De acordo com as imagens de segurança do local, cerca de 20 torcedores estavam sentados em cadeiras de plástico, incluindo uma criança de colo que por pouco não foi atingida pelo veículo. Após a colisão com a estrutura do bar, é possível ver a preocupação das pessoas, a correria para ajudar as vítimas e os homens se mobilizando para tirar o carro de cima da perna de uma das vítimas que havia parado debaixo do automóvel.

A Polícia Militar informou que, segundo as investigações sobre o caso, o adolescente não tinha autorização para dirigir o carro e os pais não sabiam que ele havia pegado o automóvel sem permissão. Na ocasião, ele tentava guiar o veículo ao longo da avenida Rufina Alvina de Jesus, no bairro Serra Negra, até que ele perdeu o controle do volante, bateu no meio-fio e atingiu o grupo de torcedores em frente ao bar.

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As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital

Depois do acidente, as equipes de resgate foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros às vítimas no local, que, após as primeiras avaliações, foram levadas a uma unidade hospitalar da cidade. Por enquanto, algumas circunstâncias do caso estão sendo averiguadas pelos policiais, como, por exemplo, como o jovem conseguiu as chaves do carro e se ele estava bêbado no momento do atropelamento.

Ao todo, quatro torcedores ficaram feridos com o acidente:

Uma mulher de 40 anos, que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, passou por uma cirurgia e permanece internada em estado de observação na Santa Casa de Patrocínio;

que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, passou por uma cirurgia e permanece internada em estado de observação na Santa Casa de Patrocínio; Uma mulher de 30 anos e um homem de 32, que sofreram apenas ferimentos leves;

e que sofreram apenas ferimentos leves; Uma quarta vítima, cujos dados e estado de saúde não foram informados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)