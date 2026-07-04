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Ônibus com romeiros tomba e mata duas pessoas no Ceará

Ao todo, 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa de Canindé. Desse total, 14 permanecem em observação

O Liberal
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A imagem em destaque mostra uma ambulância no local do acidente e o ônibus tombado ao fundo. (Foto: Reprodução | Agência Brasil)

Duas pessoas morreram após um ônibus que transportava romeiros tombar neste sábado (4/7) na rodovia CE-456, na zona rural de Canindé, no interior do Ceará.  A Guarda Municipal de Canindé informou que o acidente ocorreu por volta das 6h, próximo à comunidade de Bom Jesus. O número total de feridos ainda não foi informado. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O ônibus saiu da cidade de Brejo Santo e se dirigia ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. Ao todo, 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa de Canindé, conforme o Hospital Regional São Francisco de Canindé. Dois desses pacientes tiveram que ser transferidos para o Hospital Terciário e quatro foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e ortopédicos e estão internados, de acordo com a Agência Brasil. Um total de 14 pacientes permanecem em observação no hospital.

Pelas redes sociais, o Santuário de São Francisco das Chagas lamentou o grave acidente e disse ter se unido “em prece pelas vítimas, por seus familiares e por todos aqueles que enfrentam este momento de dor”.
 

 

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