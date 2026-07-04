Ônibus com romeiros tomba e mata duas pessoas no Ceará
Ao todo, 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa de Canindé. Desse total, 14 permanecem em observação
Duas pessoas morreram após um ônibus que transportava romeiros tombar neste sábado (4/7) na rodovia CE-456, na zona rural de Canindé, no interior do Ceará. A Guarda Municipal de Canindé informou que o acidente ocorreu por volta das 6h, próximo à comunidade de Bom Jesus. O número total de feridos ainda não foi informado. As causas do acidente ainda serão apuradas.
O ônibus saiu da cidade de Brejo Santo e se dirigia ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. Ao todo, 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa de Canindé, conforme o Hospital Regional São Francisco de Canindé. Dois desses pacientes tiveram que ser transferidos para o Hospital Terciário e quatro foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e ortopédicos e estão internados, de acordo com a Agência Brasil. Um total de 14 pacientes permanecem em observação no hospital.
Pelas redes sociais, o Santuário de São Francisco das Chagas lamentou o grave acidente e disse ter se unido “em prece pelas vítimas, por seus familiares e por todos aqueles que enfrentam este momento de dor”.
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