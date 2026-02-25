Vereadora afirma ter sido agredida antes de atropelar o namorado
Caso ocorreu em Embu das Artes (SP); imagens foram divulgadas nesta semana e Polícia Civil investiga
A vereadora Aline Santos (MDB), de 36 anos, relatou ter sido agredida pelo namorado, Bruno Marcelo Araújo de Souza, na manhã de 25 de dezembro do ano passado, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Após as agressões, a parlamentar atropelou o homem com o próprio carro. Imagens do episódio foram divulgadas nesta semana.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 5h, na Estrada de Itapecerica Campo Limpo. Aline afirmou que o casal havia saído para andar de moto, mas que, em determinado momento, Bruno parou o veículo e a deixou sozinha na via pública.
VEJA MAIS
Ainda segundo o registro policial, ao retornar, o homem teria iniciado agressões após ser questionado pela vereadora sobre o motivo de tê-la deixado no local. Conforme o BO, Aline sofreu lesões no nariz e na face, além de escoriações nos braços e nas pernas.
Imagens mostram momento do atropelamento
Após as agressões, Aline declarou que entrou em seu carro para deixar o local. Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, Bruno teria parado a motocicleta em frente ao veículo, momento em que ela arrancou na direção do homem.
A gravação mostra o motociclista trafegando em um sentido, em velocidade constante. Segundos depois, o carro conduzido pela vereadora aparece na direção contrária. O veículo é jogado em direção ao homem, que rola sobre o capô e cai no asfalto. Em seguida, o carro passa por cima da moto, que estava sobre o homem.
Nas imagens, o homem aparece caído no chão após o atropelamento, sem conseguir se levantar.
Ainda conforme o relato de Aline, após o episódio, Bruno teria fugido levando o celular da parlamentar. De posse do aparelho, ele teria enviado mensagens à assessoria da vereadora afirmando que a mataria “caso ela registre ocorrência contra ele”.
O caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes como lesão corporal, ameaça e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Embu das Artes, que instaurou inquérito policial.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA