Motorista bêbada e não habilitada invade calçada e atropela 2 mulheres

A condutora foi levada à delegacia, submetida a exame clínico de embriaguez e teve a prisão em flagrante decretada.

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante por dirigir bêbada, sem habilitação e atropelar outras duas mulheres na Avenida Aimara, no bairro Pirajussara, em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista dirigia pela avenida na segunda-feira, 2, após sair de um bar quando perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e atropelou jovens que estavam no local.

Testemunhas relataram que a condutora apresentava sinais evidentes de embriaguez, como forte odor etílico e comportamento exaltado, segundo a Polícia Civil de São Paulo.

Uma das vítimas sofreu uma fratura, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Central, onde foi submetida à a uma cirurgia. Outra vítima teve ferimentos leves pelo corpo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, há ainda a informação de uma terceira pessoa ferida, que deixou o local antes da chegada das autoridades.

A polícia apurou que a motorista não possuía habilitação ou permissão para dirigir. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia técnica. Imagens em vídeo anexadas ao inquérito mostram o momento em que o carro invade a calçada e atinge os pedestres.

A condutora foi levada à delegacia, submetida a exame clínico de embriaguez e teve a prisão em flagrante decretada.

Ela se recusou a realizar o teste de dosagem alcoólica.

O caso foi registrado pela Delegacia de Embu das Artes segue sob investigação da Polícia Civil, que comunicou o Poder Judiciário para as providências legais cabíveis.

Variedades
