Criança e mãe são atropeladas na calçada por motociclista no bairro do Tenoné em Belém

Uma criança e sua mãe foram atropeladas por um motociclista, na manhã desta segunda-feira (05), no bairro do Tenoné, em Belém. As vítimas estavam na calçada quando foram atingidas pelo veículo na frente do condomínio Rio de Janeiro.

Câmeras de segurança flagraram o acidente de trânsito. O condutor fez uma curva em uma esquina próxima e perdeu o controle do veículo vindo a atingir a menina de frente. Uma das rodas da moto chegou a passar por cima da perna esquerda da criança. A mãe que estava um pouco atrás da criança foi atingida em seguida.

O condutor, que aparentava ser menor de idade, estava sem capacete. Após o acidente, ele se levantou olhou para as vítimas, aparece na imagem falando alguma coisa, recolhe uma sandália e a moto para fugir em seguida empurrando o veículo sem prestar socorro às vítimas. A menina teria sido levado para atendimento médico. A moto de modelo PCX160, na cor cinca, tinha placa SZM2H02.