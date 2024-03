Vereador é mordido por burro em cidade do Paraná

Vereador pela cidade de São Manoel do Paraná, o político Renato de Vicente, do PSD, foi mordido no peito por um burro enquanto andava em uma calçada do município. A investida do animal, que ocorreu enquanto este pastava sob uma árvore, foi registrada por uma câmera de segurança neste sábado (02).

O vídeo mostra o animal parado, amarrado em uma árvore. Quando o vereador se aproxima, o burro morde e o puxa com força. Renato de Vicente teve ferimentos no peito, mas foi medicado e passa bem.