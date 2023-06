Criança é atacada por pitbull e moradores matam animal em Santarém

Uma menina de 8 anos foi atacada por pitbull, na tarde deste domingo (25), na rua Felipe Camarão, próximo ao Porto dos Milagres, no bairro Uruará em Santarém, oeste do Pará. O animal foi morto por moradores para que o ataque fosse interrompido, segundo informações preliminares. O caso foi divulgado pelo O Impacto.

O pai da vítima afirmou que o mesmo cachorro já havia atacado outra filha há menos de um mês. “Quase mata minha outra menininha. Me ligaram que o cachorro tinha atacado minha outra filha. Os vizinhos se revoltaram e mataram o cachorro, se não matassem o cachorro, ele ia matar minha filha”, disse o pai da criança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao caso e levou a menina ao Pronto Socorro Municipal (PSM) com ferimentos no abdômen e na perna. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e do tutor do cachorro à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.