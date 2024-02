Veja 5 dicas para cuidar da saúde íntima e aproveitar o Carnaval com tranquilidade

Ainda restam muitas horas de folia e brincadeiras e para não haver problemas na saúde íntima, as ginecologistas Yara Caldato e Cinthia Ferreira apontam cuidados importantes com a saúde íntima para seguir curtindo os dias de folia com segurança e tranquilidade.

VEJA MAIS

Atenção com banheiros públicos

Adquirira plásticos descartáveis para forrar o vaso sanitário e, assim, conseguir sentar para urinar sem correr risco de contaminação. Eles devem ser levados na bolsa e descartados logo após o uso.

Não se deve prender o xixi

A bexiga feminina tem capacidade de reservar cerca de 300 ml de urina, após isso, pequenas quantidades de urina podem ser perdidas aos pequenos esforços, e acumular na calcinha, se tornando meio de cultura para infecção

Além disso, a própria urina parada na bexiga também pode se tornar meio de cultura para bactérias.

Não use fantasias apertadas e desconfortáveis

A combinação de clima abafado, suor e atrito, junto com roupas justas ou de tecidos sintéticos, faz com que a região se torne favorável ao surgimento de fungos e bactérias, que podem desenvolver doenças como a candidíase.

Roupas molhadas também devem ser evitadas. O ideal é sempre proteger a área íntima com peças 100% algodão.

Não compartilhe peças íntimas

As peças íntimas são de uso único e exclusivo, uma vez que o compartilhamento pode transmitir doenças. As ginecologistas Yara Caldato e Cinthia Ferreira explicam que cada pessoa tem sua flora bacteriana própria e a troca pode provocar desequilíbrio, propiciando infecções bacterianas, além de transmissão de fungos que podem estar nos tecidos, evoluindo com corrimentos.

Preservativo sempre

Além de prevenir a gestação indesejada, o uso do preservativo é importantíssimo para evitar contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, seja através do sexo oral ou anal.

Além disso, a ginecologista Yara Caldato compartilha alguns itens indispensáveis para levar na pochete para os blocos e proteger a saúde íntima:

• Camisinhas (masculina ou feminina);

• Lenços umedecidos;

• Álcool em gel (para a limpeza das mãos).