Saúde bucal no Carnaval: cuidados essenciais na folia

Com a chegada do Carnaval, festa marcada pela diversão e descontração, é essencial lembrar da importância dos cuidados com a saúde bucal para aproveitar a folia. Segundo o Conselho Regional de Odontologia do Pará (2024), a água é um recurso necessário que ajuda na produção de saliva, defesa natural do corpo contra doenças bucais como cárie, gengivite, doença periodontal e infecções oportunistas. Essa perspectiva destaca a relevância das medidas preventivas e dos hábitos saudáveis para preservar o sorriso.

Para a funcionária pública Janaína Sena, 47 anos, ir ao dentista próximo da folia é fundamental. Recentemente, ela fez um procedimento de implante para deixar o sorriso em dia e aproveitar com a família no distrito de Mosqueiro, em Belém. “Fiz o procedimento de implante e fiquei muito satisfeita com o resultado. Procuro atendimento todo o ano para fazer raspagem de tártaro e limpeza geral”, conta a servidora.

Para o cirurgião-dentista Valentim Neto, a escovação dos dentes é uma rotina que precisa ser realizada diariamente e, no mínimo, três vezes ao dia. “O correto é manter a higiene bucal escovando os dentes, usando o fio dental, com uma escova macia ou extra macia e creme dental de preferência do paciente”, orienta o especialista.

O dentista ainda reforça que os procedimentos de prevenção com a boca são necessários e individualizados, pois trata-se da maior cavidade do corpo que tem contato direto com o ambiente externo, sendo uma entrada para bactérias e micro-organismos prejudiciais à saúde. “A boca é um órgão muito importante para o nosso corpo. Tendo os cuidados ideais, diminui-se a chance de ter algum problema bucal ou dentário”, afirma Valentim.

Doenças transmissíveis

O dentista Valentim Neto ressalta que, nesse período do ano, muitas pessoas viajam para aproveitar o festejo, por isso é importante ficar atento, já que algumas doenças são transmitidas por meio dos fluidos corporais e, principalmente, do beijo. “No Carnaval, a ingestão de bebidas alcoólicas, a perda de sono e a exposição aos raios ultravioleta são fatores que prejudicam e levam a uma baixa imunidade, o que faz intensificar o aparecimento desses males”, explica.

O especialista destaca que a ingestão de água, a hidratação dos lábios, o cuidado com o álcool e a atenção com as infecções labiais são dicas essenciais para manter uma saúde bucal. Além disso, é recomendável visitar o dentista depois do período das festas para detectar quaisquer problemas precocemente,” alerta.