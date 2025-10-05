Capa Jornal Amazônia
Variante pálida do Aedes aegypti é identificada pela 1ª vez na Amazônia

Versão rara do mosquito da dengue foi encontrada na região Norte; registro anterior no Brasil havia ocorrido em 2020, em São Paulo

O Liberal
fonte

Aedes aegypti var. queenslandensis, a variante pálida do mosquito da dengue (Divulgação / José Ferria Saraiva e colaboradores)

Pesquisadores brasileiros identificaram pela primeira vez na Amazônia a variante pálida do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O Aedes aegypti var. queenslandensis foi localizado em Macapá, no Amapá, durante um estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (IEPA).

A pesquisa contou com apoio do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), da Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde de Macapá (SMVS) e do Laboratório de Saúde Pública do Amapá (Lacen/AP). Os resultados foram publicados na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em agosto.

Variante rara do mosquito foi capturada em floresta urbana

Entre os dias 19 e 24 de dezembro de 2024, foram instaladas armadilhas em uma floresta urbana de Macapá, onde os pesquisadores capturaram 191 exemplares da variedade pálida. O registro é considerado raro no país — até então, havia sido documentado apenas uma vez, em 2020, no município de Taubaté (SP).

A equipe suspeita que o inseto tenha chegado à região pelo porto de Santana, localizado a cerca de 9,5 quilômetros do ponto de coleta e que recebe embarcações internacionais. Em 2019, outro tipo de mosquito, o Aedes albopictus, também se espalhou por Macapá após ser identificado na mesma área.

Como se diferencia do Aedes aegypti comum

O Aedes aegypti var. queenslandensis costuma habitar locais urbanos, quentes e secos, como os encontrados em regiões da Austrália e do Mediterrâneo. A principal diferença em relação ao mosquito predominante no Brasil está no padrão de coloração: a variante pálida possui escamas abdominais mais claras.

“Até o momento, não há evidências de que essa variedade seja mais resistente a inseticidas ou transmita doenças com maior eficiência”, explica José Ferreira Saraiva, autor principal do estudo.

Apesar disso, os pesquisadores alertam para o fato de um mosquito adaptado a ambientes quentes e secos estar presente na Amazônia, uma região tradicionalmente úmida. “O achado acende um alerta para possível ampliação da área de ocorrência e da sazonalidade, especialmente durante o período mais quente e seco do ano”, destaca Saraiva.

Vigilância e prevenção são essenciais

Os cientistas recomendam a intensificação da vigilância de insetos em portos, aeroportos e áreas estratégicas, com inspeções regulares e uso de armadilhas.

A população também tem papel fundamental no controle do vetor. “A medida mais eficaz continua sendo eliminar a água parada ao menos uma vez por semana, manter os quintais limpos e cobrir objetos que possam acumular água”, orienta Saraiva.

  • Eliminar água parada semanalmente;
  • Manter quintais limpos e sem entulho;
  • Cobrir recipientes e objetos que possam acumular água;
  • Usar telas em portas e janelas;
  • Aplicar repelente na pele e usar roupas de mangas compridas.

Os pesquisadores pretendem ampliar o monitoramento no porto de Santana e em outras regiões de Macapá, com coletas trimestrais e análises genéticas para identificar a origem da variante no Brasil.

