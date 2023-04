Vale Gás: veja o possível novo valor do benefício em abril

Os beneficiários do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, já podem ter uma previsão do valor do benefício neste mês de abril. O pagamento da segunda parcela está previsto para começar no dia 14 e seguirá até o dia 28 deste mês.

Cerca de seis milhões de pessoas recebem o Vale Gás, que é pago bimestralmente. Em fevereiro, o valor do benefício foi de R$ 112, mas pode ter uma diminuição em abril. Isso porque o valor do Vale Gás é definido pelo valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, que teve uma redução em março.

Valor do Vale Gás em abril

Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio nacional do gás de cozinha sofreu uma redução na última semana de março, sendo distribuído pelo preço de R$ 107,33. Sendo assim, é possível que o auxílio seja de R$ 107 nesta segunda parcela do benefício em 2023.

O valor não leva em consideração as diferenças de preço em diferentes regiões do Brasil. No Sul, Norte e Centro-Oeste, o valor médio é superior ao nacional. No Norte, a média chega a superar em mais de R$ 10 a tarifa nacional. Veja os números:

Norte: R$ 118.46;

Centro-Oeste: R$ 112.21;

Sul: R$109.10;

Nordeste: R$ 106.88;

Sudeste: R$ 104.08.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)