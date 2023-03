Vale Gás: Parauapebas tem botijão mais caro do Pará e Ananindeua o mais barato; veja preços

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, não será pago neste mês de março, tendo em vista seu formato bimestral, retornando somente no mês de abril para seus quase seis milhões de beneficiários. Seu valor é equivalente ao preço médio mensal do botijão de gás de 13 quilos em todo o Brasil, e foi de R$112 em fevereiro deste ano.

O valor do benefício é definido de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que avalia semanalmente o valor dos combustíveis em todo o Brasil. Na última semana, que variou entre os dias 12 e 18 de março, o órgão avaliou o preço médio do gás de cozinha em 13 municípios do Pará, entre eles Belém, Parauapebas, Ananindeua, Abaetetuba, entre outros.

De acordo com os dados do órgão, Parauapebas vendeu o botijão de gás de 13 quilos pelo maior valor entre os municípios avaliados no Pará. O gás de cozinha chegou a custar quase R$139 na cidade, enquanto Ananindeua vendeu o botijão mais barato, custando pouco menos de R$104.

Confira a lista de preços do botijão de gás de 13 quilos por municípios no Pará

Ananindeua: R$103,93;

Abaetetuba: R$104;

Santarém: R$107,68;

Belém: R$108,22;

Castanhal: R$112,90;

Bragança: R$114,80;

Conceição do Araguaia: R$118,75;

Marabá: R$119,49;

Cametá: R$119,50;

Altamira: R$126,75;

Itaituba: R$128,50;

Xinguara: R$129,16;

Parauapebas: R$138,75.

