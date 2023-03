Vale Gás: benefício foi distribuído para quase 280 famílias paraenses em fevereiro; veja

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, pagará o segundo lote de 2023 em abril, para quase seis milhões de beneficiários em todo o Brasil. Somente no Pará, quase 280 mil pessoas receberam o benefício em fevereiro, que distribui bimestralmente o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Em março, não houve pagamento de parcela do Vale Gás, que é distribuído de dois em dois meses. Somente em fevereiro, cerca de 278 mil pessoas receberam o auxílio no Pará, que foi de R$112.

O benefício retornará no dia 14 de abril e os pagamentos seguirão até o dia 28 do mesmo mês. O valor do benefício ainda não foi definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No estado, Abaetetuba, Belém e Moju são os municípios que mais tiveram beneficiários do Vale Gás, com valor superior a R$5 milhões. Veja os cinco municípios com mais famílias beneficiárias:

Abaetetuba - 20.433 pessoas;

Belém - 19.075 pessoas;

Moju - 9.335 pessoas;

Benevides - 7.009 pessoas;

Marituba - 6.393 pessoas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)