Vale Gás vai acabar? MP que garante o pagamento do benefício se encerra nesta quinta (30)

A Medida Provisória que garantiu o pagamento do Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, vai caducar na próxima quinta-feira, 1° de junho. O benefício, que paga 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, poderá cair pela metade caso o Governo Federal não encontre soluções para a continuidade do pagamento total do auxílio.

Apesar da preocupação de milhões de beneficiários, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, garantiu que o repasse total do benefício continuará. Segundo o senador, o texto que permite o pagamento total do auxílio foi incorporado à MP do Bolsa Família, que deve ser votada na próxima semana.

Vale Gás deve ser menor em junho

O benefício que pagou R$110 em abril deste ano já deve ser menor em junho, independente da aprovação da MP. Isso se dá porque o valor do botijão de gás de 13 quilos, ao qual o benefício se baseia para realizar o cálculo do valor da parcela, recebeu uma redução de preço no último mês.

Sendo assim, a expectativa é de que o valor do Vale Gás gire em torno de R$100 em junho. Entretanto, com a redução do valor do benefício, é possível que ocorra um aumento no número de beneficiários em todo o Brasil. Em abril, mais de 5,6 milhões de famílias receberam uma parcela do auxílio.

Calendário do Vale Gás em junho

O pagamento do Vale Gás, que ocorre de dois em dois meses, retornará em junho. O benefício é pago de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas:

NIS de final 1: 19 de junho;

NIS de final 2: 20 de junho;

NIS de final 3: 21 de junho;

NIS de final 4: 22 de junho;

NIS de final 5: 23 de junho;

NIS de final 6: 26 de junho;

NIS de final 7: 27 de junho;

NIS de final 8: 28 de junho;

NIS de final 9: 29 de junho;

NIS de final 0: 30 de junho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)