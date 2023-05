Vale Gás: benefício volta em junho; veja o calendário

Criado com o objetivo de auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, o Auxílio Gás, popularmente conhecido como Vale Gás, voltará a ser distribuído para milhões de brasileiros neste mês de junho.

VEJA MAIS

O benefício paga a cada dois meses o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos para famílias brasileiras cadastradas no CadÚnico que tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Em abril, o benefício foi de R$ 110 e chegou a mais de 5,6 milhões de famílias. Entretanto, com a redução no preço do gás de cozinha anunciada pelo Governo Federal, o valor do benefício pode sofrer uma redução, com aumento no número de beneficiários. Estima-se que a nova parcela possa chegar a mais de seis milhões de famílias.

Calendário do Vale Gás em junho

O benefício segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família, sendo pago de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Veja as datas:

NIS de final 1: 19 de junho;

NIS de final 2: 20 de junho;

NIS de final 3: 21 de junho;

NIS de final 4: 22 de junho;

NIS de final 5: 23 de junho;

NIS de final 6: 26 de junho;

NIS de final 7: 27 de junho;

NIS de final 8: 28 de junho;

NIS de final 9: 29 de junho;

NIS de final 0: 30 de junho.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)