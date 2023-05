Vale Gás: veja como consultar o benefício pelo Portal Cidadão

A Caixa Econômica Federal oferece uma plataforma virtual onde os cidadãos têm acesso às informações de todos os benefícios aos quais têm direito. No Portal Cidadão, os beneficiários do Vale Gás têm acesso ao valor da parcela e à data de pagamento e ainda podem consultar se estão inclusos no pagamento do próximo lote.

O Auxílio Gás, popularmente conhecido como Vale Gás, tem como objetivo contribuir com a compra do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Pago de dois em dois meses, o benefício depositou R$110 em abril e retornará somente em junho.

O cidadão poderá acessar os detalhes do benefício através do Portal Cidadão da Caixa, utilizando o CPF e senha utilizados nos aplicativos CAIXA Trabalhador ou Bolsa Família. Veja o passo a passo:

Acesse o site do Portal Cidadão;

Entre em sua conta utilizando o CPF e senha;

Procure pela opção “Auxílio Gás”;

Clique em “Consultar Parcelas”.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Para receber o Vale Gás, o requerente deve ter renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo e precisa estar inscrito no Cadastro Único. Em abril, mais de cinco milhões de pessoas receberam o auxílio, um investimento do Governo Federal superior a R$620 milhões.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)