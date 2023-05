Vale Gás: região Nordeste tem a maior quantidade de beneficiários do Brasil

Com mais de 5,6 milhões de beneficiários em todo o Brasil, o Vale Gás encerrou o pagamento de suas parcelas de abril na última sexta-feira (28). A região Nordeste teve o maior número de beneficiários do programa, com quase R$300 milhões de recursos transferidos para os nove estados da região.

Ao todo, o Governo Federal realizou um investimento de pouco mais de R$626 milhões. A região que liderou no número de beneficiários foi o Nordeste, seguido de Sudeste e Norte. No valor de R$110, o benefício é voltado para famílias de baixa renda e tem como objetivo de contribuir na compra do gás de cozinha. Veja o investimento e número de beneficiários por região:

Nordeste - 2,72 milhões de beneficiários, um investimento de R$299,99 milhões;

Sudeste - 1,85 milhões de beneficiários, um investimento de R$204,37 milhões;

Norte - 546,53 mil beneficiários, um investimento de R$60,11 milhões;

Sul - 367,57 mil beneficiários, um investimento de R$40,43 milhões;

Centro-oeste - 194,27 mil beneficiários, um investimento de R$21,37 milhões.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Para ter direito ao Vale Gás, o beneficiário deve estar inscrito no CadÚnico e ter uma renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$660). O benefício é bimestral e, portanto, não será pago neste mês de maio, retornando apenas em junho.

