Vale-Gás: vai ter pagamento em maio? veja o calendário do benefício em 2023

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros encerrou o pagamento de mais uma parcela na última sexta-feira, 29 de abril. O benefício, que tem como objetivo auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, é pago bimestralmente e não terá parcela em maio.

Por ser pago de dois em dois meses, o Vale Gás não terá nova parcela em maio, retornando apenas em junho. No último mês, o benefício pagou R$110 para mais de 5,6 milhões de famílias. O valor das parcelas segue o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

O benefício também sofreu uma leve alteração na renda máxima para recebimento a partir deste mês de maio. Com o aumento do salário mínimo de R$1302 para R$1320 anunciado no dia 1º de maio, a renda per capita familiar mensal dos beneficiários agora deve ser de até R$660, equivalente a meio salário mínimo.

Calendário do Vale Gás em 2023

Com o pagamento das parcelas de fevereiro a abril, o Vale Gás ainda terá mais quatro parcelas em 2023: junho, agosto, outubro e dezembro. As datas de pagamento variam de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Veja o calendário restante:

Junho:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 26 7 27 8 28 9 29 0 30

Agosto:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 18 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 28 8 29 9 30 0 31

Outubro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 18 2 19 3 20 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 30 0 31

Dezembro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 18 7 19 8 20 9 21 0 22

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)